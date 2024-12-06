Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:01, 6 декабря 2024Силовые структуры

Российские силовики задержали членов колумбийского наркокартеля Кали с полтонной кокаина

В Подмосковье задержали членов колумбийского наркокартеля с 570 кг кокаина
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФТС России

В Московской области задержали членов колумбийского наркокартеля Кали с 570 килограммами кокаина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Силовики разрабатывали операции в течение нескольких лет. Им удалось установить, что из Перу в Россию поставили частично разобранный транспорт, который не подлежал восстановлению, что и смутило таможенников. Выяснилось, что за грузом прибыли двое иностранцев якобы для демонтажа нерабочих агрегатов. Силовики знали, что они являются членами трансграничного наркокартеля Кали.

На территории подмосковного склада они извлекли из одного из агрегатов брикеты с кокаином и перегрузили их в другой тайник в грузовом контейнере. Далее контейнер должны были отправить в Евросоюз.

Ранее в Липецке полиция задержала 29-летнего россиянина с 3,5 килограммами синтетических наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

      Россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

      В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      В ЦБ сочли вероятным превышение инфляцией официального прогноза

      В ЦБ назвали минимальные сроки для начала снижения ключевой ставки

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без штанов

      Назван самый подорожавший российский экспортный продукт

      Российская учительница ударила восьмиклассника по лицу и попала на видео

      Ахеджакову захотели убрать из «Иронии судьбы»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше