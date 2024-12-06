Российские силовики задержали членов колумбийского наркокартеля Кали с полтонной кокаина

В Подмосковье задержали членов колумбийского наркокартеля с 570 кг кокаина

В Московской области задержали членов колумбийского наркокартеля Кали с 570 килограммами кокаина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Силовики разрабатывали операции в течение нескольких лет. Им удалось установить, что из Перу в Россию поставили частично разобранный транспорт, который не подлежал восстановлению, что и смутило таможенников. Выяснилось, что за грузом прибыли двое иностранцев якобы для демонтажа нерабочих агрегатов. Силовики знали, что они являются членами трансграничного наркокартеля Кали.

На территории подмосковного склада они извлекли из одного из агрегатов брикеты с кокаином и перегрузили их в другой тайник в грузовом контейнере. Далее контейнер должны были отправить в Евросоюз.

Ранее в Липецке полиция задержала 29-летнего россиянина с 3,5 килограммами синтетических наркотиков.