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07:23, 6 декабря 2024Силовые структуры

Российский наркокурьер попался полиции с килограммами наркотиков

В Липецке задержали наркокурьера с 3,5 килограммами синтетических наркотиков
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Липецке полиция задержала 29-летнего россиянина с 3,5 килограммами синтетических наркотиков. Об этом в пятницу, 6 декабря, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным МВД, сыщики остановили ехавшего на арендованном автомобиле подозреваемого в районе села Сенцово. При досмотре под сиденьем и в багажнике транспортного средства обнаружили и изъяли 18 свертков с синтетическим наркотиком в 885 грамм. Позже силовики выявили еще 12 тайников подозреваемого в которой нашли еще порядка двух килограмм. Еще 370 грамм синтетики позже нашли в схронах в Воронеже и подмосковной Коломне.

В отношении задержанного наркокурьера возбуждено сразу 15 уголовных дел. На время расследования мужчину отправили под стражу.

5 декабря в Удмуртии при силовой поддержке спецназа Росгвардии ликвидировали нарколабораторию.

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