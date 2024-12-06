Российские «Стрижи» получили партию МиГ-29СМТ

Российская авиагруппа «Стрижи» получила партию модернизированных МиГ-29

Российская авиационная группа высшего пилотажа (АГВП) «Стрижи» получила первую партию истребителей МиГ-29СМТ. Об этом со ссылкой на группу сообщает ТАСС.

Самолеты АГВП получили 5 декабря. «После теоретического и практического переучивания мы перегнали первую партию МиГ-29СМТ. Это глубокая модернизация МиГ-29», — заявили в группе.

Там добавили, что в ближайшее время полученные самолеты будут перекрашены в окраску «Стрижей». В АГВП надеются, что в дальнейшем получат истребители МиГ-35.

В октябре Минобороны России сообщило, что летчики МиГ-29 авиационной воинской части из состава военной базы Южного военного округа в Армении отработали перехват целей условного противника в ходе учений.

В том же месяце американское издание The National Interest заметило, что советский и российский истребитель четвертого поколения МиГ-29 превосходит самолеты Военно-воздушных сил США по маневренности.