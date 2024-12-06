Российские войска взяли в плен десятки украинских военных

МО РФ: в российский плен за неделю сдался 61 украинский военный

Российские войска за неделю с 30 ноября по 6 декабря взяли в плен десятки украинских военных. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Как рассказали в Минобороны, за это время сложил оружие и сдался 61 боец Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отдельно в оборонном ведомстве назвали потери, которые ВСУ понесли за неделю — суммарно на всех направлениях украинская армия потеряла более 13 тысяч бойцов.

Также МО сообщило, что с начала спецоперации ВСУ потеряли десятки тысяч единиц военной техники: 649 самолетов, 19685 танков, 19085 единиц полевой артиллерии и 586 зенитных ракетных комплексов.