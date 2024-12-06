Доброволец с позывным Чукча: ВСУ усиливают гарнизон Часова Яра пополнениями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытках справиться с российским наступлением усиливают гарнизон Часова Яра новыми пополнениями. Об этом рассказал ТАСС начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

«Украинская пропаганда по-прежнему называет Часов Яр "незламной фортецией" (несокрушимой крепостью, — прим. «Ленты.ру»), и для того, чтобы отсрочить неизбежное падение города, враг предпринимает постоянные попытки усилить свой гарнизон», — заявил доброволец.

Он добавил, что российские войска благодаря работе разведки и артиллерии многие украинские бойцы пополнения даже не доезжают до города.

Ранее украинский боец Алексей Сидорик рассказал о массовой сдаче в плен солдат ВСУ в Великой Новоселке. По его словам, всего его сослуживцы из роты в размере 30 человек либо не пережили бои, либо оказались в плену.