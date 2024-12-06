Российский мэр пожаловалась на спокойствие жителей во время атаки БПЛА

Мэр Таганрога Камбулова пожаловалась на спокойствие жителей во время атаки БПЛА

Мэр Таганрога Светлана Камбулова пожаловалась на спокойствие жителей во время атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По мнению россиянки, при объявлении воздушной тревоги следует реагировать оперативнее, сообщил региональный портал 161.ru.

Камбулова заявила, что наблюдала картину, когда граждане при звучащей сирене продолжали двигаться в размеренном темпе. «Мы как шли по улицам, так и продолжали идти, как ехали на машинах, так и продолжали ехать», — посетовала она.

Глава попросила жителей Таганрога быстро реагировать на экстренные оповещения. Адреса укрытий чиновница порекомендовала искать на сайте местной администрации.

В то же время Камбулова признала, что не все укрытия были доступны, когда произошла воздушная атака.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что обломки сбитого дрона упали на детский сад.