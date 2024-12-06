Российский пятиклассник заявил о надругательстве в школьном туалете

E1.ru: в Реже пятиклассник заявил о надругательстве со стороны старших в туалете

В городе Режа Свердловской области пятиклассник заявил о надругательстве со стороны старших ребят в школьном туалете. Об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По данным российского издания, родители ребенка потребовали принять меры. В свою очередь, знакомые юношей, которых заподозрили в изнасиловании, утверждают, что те просто пошутили.

Один из учащихся отметил, что пострадавший школьник прошел экспертизу, никаких повреждений и следов проникновения у него не нашли. По его версии, старшеклассники дурачились — они стянули с ребенка майку, трогали его за живот и трясли перед ним ягодицами.

«Сообщил он это только через два дня после случившегося. Да, старшеклассники идиоты, но не насильники!» — уверен источник E1.ru.

В региональном управлении Следственного комитета России пока ситуацию не комментировали.

Ранее житель Нижегородской области надругался над дочерью, пока его жена рожала четвертого ребенка.