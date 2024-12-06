Российский школьник попал в больницу с травмой глаза из-за шалости

В Санкт-Петербурге школьник взорвал петарду и попал в больницу с травмой глаза

В Санкт-Петербурге 15-летний школьник попал в больницу с травмой глаза из-за шалости — он взорвал петарду возле дома. Об этом пишет 78.ru.

По данным издания, российского подростка госпитализировали в состоянии средней тяжести — у него диагностировали термический ожог левого глаза второй степени.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в Москве мужчина лишился пальца на вечеринке. Спутники москвича дали ему взорвать петарду в честь дня рождения бара, но тот забыл, как это делать, и она сработала прямо в руке.