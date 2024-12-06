Российский военнослужащий сбежал из части ради встречи с близкими и получил срок

В Абакане российскому военнослужащему дали 5 лет за оставление воинской части

В Абакане российского военнослужащего Федора Эниклена дали пять лет колонии за уклонение от службы. Об этом в пятницу, 6 декабря, в своем Telegram-канале 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 23 апреля осужденный решил отдохнуть от воинской службы и побыть с близкими, в связи с чем не явился на службу. Он находился в бегах на протяжении нескольких месяцев, пока 26 сентября не был задержан полицейскими и доставлен в военный комиссариат.

2 декабря Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военнослужащего за самовольное оставление части.