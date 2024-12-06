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16:52, 6 декабря 2024Силовые структуры

Российского хирурга осудили за неправильное обрезание младенцу

В Петербурге врач сделал неправильное обрезание младенцу и получил условный срок
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы условно врача-хирурга Джамшеджона Аминова, который сделал неправильное обрезание младенцу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным по пунктам «б,в» части 2 статьи 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.

По данным ведомства, осужденный работал в Тосненской клинической межрайонной больнице. 16 марта в квартире дома на улице Ростовская в поселке Шушары он провел младенцу циркумцизию за восемь тысяч рублей. Хирург допустил дефекты, из-за которых началось кровотечение. Новорожденному потребовалась операция с выполнением пластики кожи.

Ранее Гагаринский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор трем врачам столичного роддома № 4 при больнице имени Виноградова из-за младенца, не выжившего после родов.

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