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17:18, 6 декабря 2024Силовые структуры

Российскую модель из клипов Паши Техника арестовали за попытку сбыта наркотиков

В Москве суд арестовал до 27 января модель Семенюк из клипов Паши Техника
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Люблинский районный суд Москвы арестовал 23-летнюю модель Викторию Семенюк, известную по клипам рэпера Паши Техника и «двойника Моргенштерна», за попытку сбыта наркотиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Семенюк будет под стражей месяц и 29 суток, то есть до 27 января 2025 года. Она проходит обвиняемой по статьям 30, 282.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ»). Второго фигуранта также арестовали до 27 января 2025 года.

По версии следствия, Семенюк и второй фигурант по делу, 23-летний студент РУДН Николай Колкунов, должны были получать наркотические средства, расфасовать их, а потом сделать тайники, из которых запрещенные вещества забрали бы покупатели. За это обвиняемые получили бы деньги.

Модель задержали 6 декабря. У нее обнаружили 53 свертка с мефедроном.

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