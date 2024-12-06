Российскую модель из клипов Паши Техника арестовали за попытку сбыта наркотиков

В Москве суд арестовал до 27 января модель Семенюк из клипов Паши Техника

Люблинский районный суд Москвы арестовал 23-летнюю модель Викторию Семенюк, известную по клипам рэпера Паши Техника и «двойника Моргенштерна», за попытку сбыта наркотиков. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Семенюк будет под стражей месяц и 29 суток, то есть до 27 января 2025 года. Она проходит обвиняемой по статьям 30, 282.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ»). Второго фигуранта также арестовали до 27 января 2025 года.

По версии следствия, Семенюк и второй фигурант по делу, 23-летний студент РУДН Николай Колкунов, должны были получать наркотические средства, расфасовать их, а потом сделать тайники, из которых запрещенные вещества забрали бы покупатели. За это обвиняемые получили бы деньги.

Модель задержали 6 декабря. У нее обнаружили 53 свертка с мефедроном.