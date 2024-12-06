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15:53, 6 декабря 2024Силовые структуры

Российскую модель из клипов Паши Техника задержали с мефедроном в бюстгалтере

Полиция нашла мефедрон в бюстгальтере модели Семенюк из клипов Паши Техника
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве полицейские задержали 23-летнюю модель Викторию Семенюк, известную по клипам рэпера Паши Техника и «двойника Моргенштерна», после обнаружения у нее 53 свертков с мефедроном. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, наркотик девушка спрятала в бюстгалтере, а ее приятель в трусах — у него там оказалось 52 свертка. Их силовики заприметили днем 27 ноября в подъезде дома на Батайском проезде и обыскали.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является мефедроном, после чего против модели и ее товарища возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотических веществ, за что им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. По решению суда Семенюк помещена под домашний арест.

1 ноября сообщалось, что Фрунзенский районный суд Владимира признал Пашу Техника виновным в пропаганде наркотиков и оштрафовал на 20 тысяч рублей за треки о запрещенных веществах.

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