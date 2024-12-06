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18:58, 6 декабря 2024Из жизни

Самая старая птица в мире нашла новую пару и снесла яйцо

В США самая старая птица в мире снесла яйцо в 74 года
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Самка темноспинного альбатроса по кличке Виздом (Wisdom — с англ. Мудрость) снесла яйцо в возрасте 74 лет в штате Гавайи. Об этом в X сообщила Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы Тихоокеанского региона США.

Виздом известна как самая старая дикая птица в мире. Неделю назад она вернулась на привычное место для кладки и высиживания яиц в Национальный заповедник на островах Мидуэй.

Прилетев на острова, Виздом почти сразу нашла новую пару. Вскоре сотрудники заповедника увидели, как она высиживает яйцо. Один из них, биолог Джон Плисснер, отметил, что это яйцо — первое у альбатроса за четыре года. Он назвал его «особой радостью».

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По словам Плисснера, новое яйцо показывает, что у птицы еще сохранились силы на то, чтобы высидеть птенца, несмотря на ее преклонный возраст. Он настроен оптимистично и ждет вылупления маленького альбатроса.

Ранее сообщалось, что в британском зоопарке два самца фламинго усыновили птенца. Предположительно, они подобрали брошенное какой-то парой яйцо, высидели его вместе и теперь воспитывают детеныша.

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