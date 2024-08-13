Два самца фламинго высидели яйцо и стали воспитывать птенца

В Великобритании в зоопарке два самца фламинго завели потомство

В британском зоопарке два самца фламинго усыновили птенца. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники зоопарка в городе Пейнтон, графство Девон, точно не могут сказать, каким именно образом фламинго с кличками Кертис и Артур смогли завести потомство. Предположительно, они подобрали брошенное какой-то парой яйцо, высидели его вместе и теперь воспитывают детеныша.

Пит Смолбонс, отвечающий за разведение птиц в зоопарке, отметил, что такое поведение иногда встречается у чилийских фламинго и других стайных птиц.

Смолбонс добавил, что доподлинно неизвестно, спариваются ли Кертис и Артур.

Ранее сообщалось, что вырастившему 68 лебедят гусю Томасу поставят памятник. 24 года он прожил с лебедем Генри, затем тот нашел самку, и они втроем воспитали несколько выводков птенцов.

