Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:24, 13 августа 2024Из жизни

Два самца фламинго высидели яйцо и стали воспитывать птенца

В Великобритании в зоопарке два самца фламинго завели потомство

Фото: Michelle Tresemer / Unsplash

В британском зоопарке два самца фламинго усыновили птенца. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники зоопарка в городе Пейнтон, графство Девон, точно не могут сказать, каким именно образом фламинго с кличками Кертис и Артур смогли завести потомство. Предположительно, они подобрали брошенное какой-то парой яйцо, высидели его вместе и теперь воспитывают детеныша.

Пит Смолбонс, отвечающий за разведение птиц в зоопарке, отметил, что такое поведение иногда встречается у чилийских фламинго и других стайных птиц.

Материалы по теме:
Любовь, жестокость и красота. Беременные самцы и умилительные хищники на лучших снимках дикой природы
Любовь, жестокость и красота.Беременные самцы и умилительные хищники на лучших снимках дикой природы
6 декабря 2022
Известный комик заставил мир полюбить странную блюющую птицу. Как хохлатой поганке удалось стать птицей века?
Известный комик заставил мир полюбить странную блюющую птицу.Как хохлатой поганке удалось стать птицей века?
21 ноября 2023

Смолбонс добавил, что доподлинно неизвестно, спариваются ли Кертис и Артур.

Ранее сообщалось, что вырастившему 68 лебедят гусю Томасу поставят памятник. 24 года он прожил с лебедем Генри, затем тот нашел самку, и они втроем воспитали несколько выводков птенцов.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      ООН запросила у России доступ в Курскую область. Москва требовала осудить «варварское нападение» ВСУ

      Девушка пережила нападение пытавшегося откусить ей голову медведя

      Власти описали ситуацию в атакованной ВСУ Судже

      В МВД рассказали подробности о задержании лидера группы «Коррозия металла»

      Харламов раскрыл отношение к КВН

      ВСУ атаковали три населенных пункта в российском регионе

      Президент Палестины дал оценку переговорам с Путиным

      На Западе сообщили о нескольких сценариях нападения на Россию у Украины

      В Курской области заявили о полном контроле Суджи российскими военными

      «Мисс Россия» приехала на Алтай ради фото с подсолнухами и удивила подписчиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше