Самбурская заявила о попадании в черный список артистов

Настасья Самбурская пожаловалась, что попала в черный список артистов

Певица и актриса Настасья Самбурская пожаловалась, что попала в негласный черный список артистов. Об этом она заявила в YouTube-шоу «Пацаны».

Звезда «Универа», которая сейчас покоряет музыкальную индустрию, считает, что стала «персоной нон грата». По словам Самбурской, речь идет об определенных музыкальных кругах. Отвечая на вопрос о причинах такой ситуации, она не стала раскрывать подробности, но уверила, что дело точно не в ее таланте, так как она «поет хорошо».

«Меня раздражают подковерные вещи за моей спиной. Узнала, что нахожусь в стоп-листе, хотя ничего никому не сделала. Меня взбесило, что происходит несправедливость: хочу работать, а не дают. Судьба артистов находится в руках кучки людей», — возмутилась исполнительница.

Ранее Самбурская призналась в истинной причине выбора профессии. По ее словам, актерскую профессию она выбрала из-за денег.