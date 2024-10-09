Самбурская призналась в истинной причине выбора профессии

Настасья Самбурская заявила, что выбрала актерскую профессию из-за денег

Актриса Настасья Самбурская заявила, что выбрала актерскую профессию из-за денег. Об этом она рассказала в интервью Ляйсан Утяшевой.

По словам Самбурской, на ее карьеру повлиял гонорар Безрукова, о котором она узнала, будучи молодой актрисой.

«Когда-то я узнала, сколько получает Безруков, поняла, что хочу стать актрисой. И вот только сейчас я получаю столько, сколько получал тогда он. Только сейчас!» — заявила Настасья.

Также звезда сериала «Универ» сообщила, что пела на одной сцене с Безруковым и хотела рассказать эту историю ему, но в итоге не решилась.

Ранее стало известно, что среди звезд, которые были приглашены, но не пришли на скандальную «голую» вечеринку, была Самбурская.