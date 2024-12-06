Самолет с россиянами на борту прервал взлет из-за выехавшей на полосу машины

Направлявшийся в Ташкент самолет прервал взлет из-за выехавшей на полосу машины

Самолет российской авиакомпании с пассажирами на борту прервал взлет из-за выехавшей на взлетную полосу машины. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла в четверг утром, 5 декабря, с направлявшимся из Москвы в Ташкент Boeing 737. Лайнер уже начал разбег по взлетно-посадочной полосе (ВПП), но на скорости примерно 130 километров в час пилотам поступило указание диспетчера остановиться.

Отмечается, что на полосу внезапно выехал автомобиль аэродромной службы. Воздушное судно благополучно освободило ВПП и повторно отправилось на исполнительный старт. Росавиация начала расследование инцидента.

Ранее у самолета российской авиакомпании «Азимут» отказал автопилот во время полета из Пскова в Минеральные Воды 4 декабря.

