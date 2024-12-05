У самолета с россиянами на борту отказал автопилот во время полета

У летевшего в Минводы самолета отказал автопилот во время полета

У самолета российской авиакомпании «Азимут» отказал автопилот во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Пскова в Минеральные Воды лайнера 4 декабря. Практически сразу после начала рейса у воздушного судна начались проблемы с автопилотом.

Несмотря на это, экипаж принял решение следовать в аэропорт назначения. В результате самолет благополучно приземлился в аэропорту Минвод. Помощь по прибытии не требовалась.

Ранее в направлявшимся из Египта самолете российской авиакомпании сработал сигнал о столкновении с землей (GPWS). Инцидент случился на борту следовавшего из Хургады в Уфу Boeing 737-800. Сигнал бедствия и срочности пилоты не объявляли.