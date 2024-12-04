В летевшем из Египта самолете с россиянами сработал сигнал о столкновении с землей

Aviaincident: в летевшем в Уфу самолете сработал сигнал о столкновении с землей

В летевшем из Египта самолете российской авиакомпании сработал сигнал о столкновении с землей (GPWS). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту следовавшего из Хургады в Уфу Boeing 737-800. Сигнал бедствия и срочности пилоты не объявляли.

Командир воздушного судна продолжил выполнение рейса. Посадка в аэропорту назначения прошла благополучно. Позже выяснилось, что сообщение оказалось ложным.

Ранее летевший из России в Китай самолет авиакомпании S7 Airlines начал резко падать. Инцидент случился с направлявшимся из Иркутска в Пекин Boeing 737. Лайнер стал резко терять высоту, на борту произошла разгерметизация, у пассажиров началась паника.

