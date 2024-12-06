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13:59, 6 декабря 2024Моя страна

Семья китайцев рассказала о путешествии по российскому региону

Путешественники из Китая рассказали о планах увидеть северное сияние в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Семья из Китая, уже год путешествующая по России, рассказала о своих планах. Об этом сообщает «Горсайт».

Путешественники ведут прямые трансляции из интересных мест в России. Вечером 5 декабря они остановились в Карасуке в Новосибирской области, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Иностранцы приготовили себе ужин прямо на морозе — нарубили дров для мобильной печи и нарезали мясо с овощами.

Семья блогеров рассказала корреспонденту издания, что они направляются посмотреть на северное сияние.

Ранее сообщалось, что туристы из Китая заинтересовались поездками в Рязанскую область. Губернатор российского региона Павел Малков заявил, что жители КНР приезжают туда, чтобы полюбоваться природой и усадьбами, а также ради прыжков с парашютом.

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