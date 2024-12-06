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15:03, 6 декабря 2024Экономика

Шансы Невзорова вернуть утраченный дом оценили

Адвокат Тонкий: Невзорову даже не стоит пытаться вернуть утраченный дом
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России), который лишился земли и дома в Петербурге, не стоит даже пытаться что-то доказать. Шансы вернуть утраченное имущество оценил адвокат Евгений Тонкий в разговоре с URA.RU.

Юрист пояснил, что с учетом того, что Невзоров и его супруга признаны экстремистским объединением, возврат недвижимости будет невозможен. Между тем Тонкий уточнил, что тот факт, что права на нее были переоформлены на тещу журналиста, роли не играет, поскольку этот факт был оспорен Санкт-Петербургской прокуратурой. «В силу действующего законодательства Российской Федерации деньги, ценности и иное имущество, используемые или предназначенные для финансирования терроризма, экстремистской деятельности, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), подлежат конфискации. Для сравнения, при признании лица иностранным агентом, у такого лица по общим правилам имущество изъято быть не может. Однако, если при наличии статуса иноагента указанное лицо, например, распространяет фейки об армии, в данной ситуации также возможна конфискация имущества», — поделился информацией адвокат.

Накануне стало известно, что семья Невзорова лишилась земельного участка в 12 соток и расположенного на нем дома площадью 344,6 «квадрата» на Новоцентральной улице в петербургском поселке Лисий Нос. Сам журналист пока не прокомментировал изъятие у него имущества.

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