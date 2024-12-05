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15:00, 5 декабря 2024Экономика

Семья Невзорова лишилась пентхауса в Санкт-Петербурге

Суд лишил жену Невзорова пентхауса за 20 млн рублей в Санкт-Петербурге
Александра Качан (Редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Семья журналиста Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России) лишилась земли и дома в поселке Лисий Нос в Санкт-Петербурге. Суд обратил объект в доход государства, передает ТАСС.

Речь идет о земельном участке в 12 соток по Новоцентральной улице и расположенном на нем доме площадью 344,6 «квадрата».

Недвижимость принадлежала жене Невзорова Лидии. В августе 2023 года она продала имущество своей матери Наталии Колесниковой за 20 миллионов рублей, однако теперь сделку признали недействительной — проверка показала, что на счетах Колесниковой не было такой суммы, а Невзорова не получила оплату. Прокуратура считает, что путем продажи жена журналиста хотела защитить дом от угрозы наложения ареста.

Ранее суд прекратил производство по имущественным искам к Невзорову. Решение было принято в связи с отказом прокуратуры от собственных заявлений.

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