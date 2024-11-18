Прокуратура отказалась от имущественных исков к Невзорову

В Петербурге прокуратура отозвала три имущественных иска к Александру Невзорову

Приморский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по имущественным искам к журналисту Александру Невзорову (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России). Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, решение принято в связи с отказом прокуратуры от собственных заявлений. Иски касались трех участков в поселке Лисий Нос у Финского залива и были отозваны, поскольку земля уже перешла в собственность государства по решению Октябрьского суда Санкт-Петербурга. Владения Александра и Лидии Невзоровых, их жилой дом, автомобили и доли в компаниях уже обращены в доход РФ.

В своих исках прокуратура требовала вернуть участки в городскую собственность. По результатам проверки надзорного органа выяснилось, что земля была приобретена журналистом незаконно. Как пояснялось, Невзоров не выкупил участки в нарушение пункта 3 Указа президента России от 27 октября 1993 года, вследствие чего комитет по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Петербурга не издавал распоряжений о выкупе земли и производил расчет ее стоимости.

В марте 2022 года Александр Невзоров покинул Россию. В феврале 2023-го Басманный суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах России. Также суд запретил журналисту администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Отмечается, что срок будет исчисляться с момента его задержания в России или экстрадиции.