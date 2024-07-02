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16:32, 2 июля 2024Экономика

Суд обратил в доход государства имущество Невзорова в России

Суд обратил в доход государства имущество супругов Невзоровых в России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Санкт-Петербурге обратил в доход государства российское имущество семьи Александра Невзорова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов, супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России), передает ТАСС.

Октябрьский суд города удовлетворил требования прокурора города об обращении в доход России земельных участков, жилого дома, автомобилей и долей в компаниях, которые связаны с Невзоровым, уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката Алексея Прянишникова (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов). Суд также признал журналиста и его жену Лидию экстремистским обеднением.

Ранее сообщалось, что Невзоров не может избавиться от пентхауса в Санкт-Петербурге, где проходили съемки шоу «ВДудь». Как заявляли риелторы, заинтересованные в покупке недвижимости клиенты сразу отказывались от сделки, как только узнавали историю объекта. Они опасались, что пентхаус могут изъять по решению суда.

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      Мария Черкасова
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