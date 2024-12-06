Сергей Шнуров выступил против идеи снять фильм о группе «Ленинград»

Российский певец Сергей Шнуров оценил идею съемок фильма о группе «Ленинград». Его слова прозвучали в эфире «Нашего радио».

«Мне неоднократно предлагали снять фильм о группировке "Ленинград". Заходят с разных сторон от разных продюсеров и пытаются сделать такой художественный фильм, но я надеюсь, что при моей жизни этого не будет», — высказался музыкант.

Шнуров также отметил — в его завещании указано, что после того, как его не станет, его «3D-модель» нельзя будет использовать.

Ранее Сергей Шнуров рассказал об удобном для мужчин мифе.