Шнуров рассказал об удобном для мужчин мифе

Сергей Шнуров назвал кризис среднего возраста удобным объяснением пьянства

Российский певец Сергей Шнуров высказался о кризисе среднего возраста. Его слова приводит «Семь дней».

Артист отметил, что возможно, сталкивался с таким моментом в своей жизни. «Это современный миф, который удобен мужчинам, чтобы легче было думать о собственном пьянстве. Легче уходить из дома в баню или на рыбалку. Ты говоришь: "У меня кризис среднего возраста". И все такие: "О да! Мы понимаем"», — сказал исполнитель.

Ранее Сергей Шнуров высказался в адрес телеведущей Ксении Собчак и призвал ее не слушать его новый альбом.