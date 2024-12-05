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11:25, 5 декабря 2024Культура

Шнуров рассказал об удобном для мужчин мифе

Сергей Шнуров назвал кризис среднего возраста удобным объяснением пьянства
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский певец Сергей Шнуров высказался о кризисе среднего возраста. Его слова приводит «Семь дней».

Артист отметил, что возможно, сталкивался с таким моментом в своей жизни. «Это современный миф, который удобен мужчинам, чтобы легче было думать о собственном пьянстве. Легче уходить из дома в баню или на рыбалку. Ты говоришь: "У меня кризис среднего возраста". И все такие: "О да! Мы понимаем"», — сказал исполнитель.

Ранее Сергей Шнуров высказался в адрес телеведущей Ксении Собчак и призвал ее не слушать его новый альбом.

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