Шнуров рассказал о нелюбви к Собчак

Певец Шнуров заявил о нелюбви к Ксении Собчак, которая говорит «фигню»

Российский певец Сергей Шнуров высказался в адрес телеведущей Ксении Собчак и призвал ее не слушать его новый альбом. Об этом сообщает издание «Страсти».

Шнуров пообщался с журналистами на премьерном показе клипов группы «Ленинград» в поддержку нового альбома «Синяя Богиня». Они напомнили, как Собчак заявила, что лучший период жизни рокера был с его бывшей женой Матильдой. А когда он вступил в отношения с Ольгой Абрамовой, то в карьере наступил кризис.

«Ксения Собчак столько фигни наговорила! Я отказываюсь комментировать», — возразил артист.

После журналисты сказали, что Собчак любит его и планирует послушать его новый альбом. Однако Шнуров обратился к телеведущей:

«Ксения не слушайте мой новый альбом, я вас не люблю», — подчеркнул певец.

До этого Сергей Шнуров заявил, что певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, не будет солисткой группы «Ленинград» после выхода совместного альбома. Совместная пластинка вышла 8 ноября.