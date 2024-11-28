Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
01:11, 29 ноября 2024Культура

Шнуров рассказал о нелюбви к Собчак

Певец Шнуров заявил о нелюбви к Ксении Собчак, которая говорит «фигню»
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Сергей Шнуров

Сергей Шнуров. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский певец Сергей Шнуров высказался в адрес телеведущей Ксении Собчак и призвал ее не слушать его новый альбом. Об этом сообщает издание «Страсти».

Шнуров пообщался с журналистами на премьерном показе клипов группы «Ленинград» в поддержку нового альбома «Синяя Богиня». Они напомнили, как Собчак заявила, что лучший период жизни рокера был с его бывшей женой Матильдой. А когда он вступил в отношения с Ольгой Абрамовой, то в карьере наступил кризис.

«Ксения Собчак столько фигни наговорила! Я отказываюсь комментировать», — возразил артист.

После журналисты сказали, что Собчак любит его и планирует послушать его новый альбом. Однако Шнуров обратился к телеведущей:

«Ксения не слушайте мой новый альбом, я вас не люблю», — подчеркнул певец.

До этого Сергей Шнуров заявил, что певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, не будет солисткой группы «Ленинград» после выхода совместного альбома. Совместная пластинка вышла 8 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину задали вопрос об ударах по центрам принятия решений на Украине. Он ответил шуткой про прогноз погоды

      Садовник Борреля высказал ему претензии в связи с поддержкой Украины

      На Запада сообщили о «невыполнимой задаче» представителя США по Украине

      ПВО сбила беспилотники в российском регионе

      Два беспилотника сбили еще в одном российском регионе

      В МИД Катара рассказали о милитаризации конфликта на Украине

      Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к полномасштабной войне

      Шнуров рассказал о нелюбви к Собчак

      Селена Гомес снялась в кружевной сорочке для модного журнала

      В Курской области сообщили о поврежденной из-за обстрелов ВСУ школе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше