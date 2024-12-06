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12:03, 6 декабря 2024Силовые структуры

СК предъявил обвинения высшим чинам ВСУ Галагану и Бухареву за обстрелы ДНР и ЛНР

В Мариуполе следователи предъявили обвинения командирам ВСУ Галагану и Бухареву
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Мариуполе следователи предъявили обвинения высшим чинам ВСУ Григорию Галагану и Владиславу Бухареву за обстрелы ДНР и ЛНР. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, Григорий Галаган с 2015 по 2022 год занимал должность начальника Центра специальных операций СБУ, а после — командующего Сил специальных операций ВСУ. Также Владислав Бухарев в 2019 году был председателем Службы внешней разведки Украины, а затем первым заместителем председателя СБУ. Они руководили украинскими военными на территории Донецкой и Луганской народных республик. Подконтрольные им части обстреливали населенные пункты, в результате чего погибли 190 человек, в том числе 12 детей. Были разрушено и повреждено более 400 гражданских объектов. Приняты меры по розыску и аресту Галагана и Бухарева.

Ранее сообщалось, что СК заочно обвинил экс-главу СБУ и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в преступлениях в Донбассе.

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