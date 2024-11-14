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10:12, 14 ноября 2024Силовые структуры

СК заочно обвинил экс-главу СБУ и экс-секретаря СНБО в преступлениях в Донбассе

СК обвинил экс-главу СБУ Баканова и экс-секретаря СНБО Данилюка в обстрелах ДНР
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bocharov Denis / news.ru / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) России заочно обвинил бывших главу СБУ Ивана Баканова и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Данилюка в преступлениях в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР) и (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК России.

По данным ведомства, Баканов с мая по декабрь 2019 года исполнял обязанности, а затем занимал должность председателя службы безопасности Украины. Второй фигурант Данилюк в период с мая по октябрь 2019 года являлся секретарем СНБО. С учетом совокупности собранных доказательств за совершение обстрелов и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Донецкой и Луганской народных республик им заочно предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что СК России предъявил заочное обвинение четверым полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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