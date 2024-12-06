В снегу над Россией обнаружили микропластик

Ученые ТГУ обнаружили в снегу Западной Сибири микропластик

В снегу Западной Сибири обнаружили частицы микропластика. Его концентрацию в осадках над российскими регионами оценили в Томском государственном университете (ТГУ).

Специалисты изучали пробы снега в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и других регионах Западной Сибири. Больше всего гранул пластика было найдено в кернах снега, взятых на юге исследуемой территории. Такой результат закономерен, учитывая высокую плотность населения и большое число городов.

В частности, в окрестностях Омска ежесуточно выпадает порядка 6 единиц микропластика на квадратный метр, из которых ученые смогли различить фрагменты PET (сырья для производства пластиковых бутылок). В ТГУ отмечают, что данные показатели в десятки раз меньше, чем над городами Азии и Европы, и сравнимы с концентрацией микропластика в снегу Альп и гор Ирана.

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