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09:56, 6 декабря 2024Экономика

В снегу над Россией обнаружили микропластик

Ученые ТГУ обнаружили в снегу Западной Сибири микропластик
Виктория Клабукова

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В снегу Западной Сибири обнаружили частицы микропластика. Его концентрацию в осадках над российскими регионами оценили в Томском государственном университете (ТГУ).

Специалисты изучали пробы снега в Кемеровской, Новосибирской, Томской, Омской областях, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах и других регионах Западной Сибири. Больше всего гранул пластика было найдено в кернах снега, взятых на юге исследуемой территории. Такой результат закономерен, учитывая высокую плотность населения и большое число городов.

В частности, в окрестностях Омска ежесуточно выпадает порядка 6 единиц микропластика на квадратный метр, из которых ученые смогли различить фрагменты PET (сырья для производства пластиковых бутылок). В ТГУ отмечают, что данные показатели в десятки раз меньше, чем над городами Азии и Европы, и сравнимы с концентрацией микропластика в снегу Альп и гор Ирана.

Ранее были названы самые чистые города России. Среди самых экологичных оказались Хабаровск и Чебоксары, следом за ними идут Санкт-Петербург и Казань. Вровень с ними встал завсегдатай списков грязнейших городов страны — в 2024 году Норильск не просто перекочевал в рейтинг самых чистых городов, но и вошел в первую пятерку.

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