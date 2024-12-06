Со второго этажа российского детсада выпала пятилетняя девочка

В Кургане пятилетняя девочка выпала из окна детского сада

В Кургане пятилетняя девочка выпала из окна на втором этаже детского сада в микрорайоне Заозерный. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

Как выяснило ведомство, вечером 5 декабря ребенок оказался один в раздевалке своей группы. Каким образом девочка выпала из окна, а также, где в это время находился воспитатель, не уточняется.

В результате девочку госпитализировали. Состояние ребенка СК не раскрыл. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Нижнем Новгороде трехлетний мальчик, катаясь с горки детского сада, зацепился одеждой за конструкцию, что привело к удушению. Родители малыша возложили вину в произошедшем на дошкольное учреждение. В момент инцидента с детьми гуляла воспитательница, работающая в детсаду с 2019 года. По словам представителя департамента образования, женщина имеет хорошие отзывы.