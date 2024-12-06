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17:18, 6 декабря 2024Россия

Со второго этажа российского детсада выпала пятилетняя девочка

В Кургане пятилетняя девочка выпала из окна детского сада
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Кургане пятилетняя девочка выпала из окна на втором этаже детского сада в микрорайоне Заозерный. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

Как выяснило ведомство, вечером 5 декабря ребенок оказался один в раздевалке своей группы. Каким образом девочка выпала из окна, а также, где в это время находился воспитатель, не уточняется.

В результате девочку госпитализировали. Состояние ребенка СК не раскрыл. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Нижнем Новгороде трехлетний мальчик, катаясь с горки детского сада, зацепился одеждой за конструкцию, что привело к удушению. Родители малыша возложили вину в произошедшем на дошкольное учреждение. В момент инцидента с детьми гуляла воспитательница, работающая в детсаду с 2019 года. По словам представителя департамента образования, женщина имеет хорошие отзывы.

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