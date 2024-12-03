Родители задохнувшегося в дестаду Нижнего Новгорода мальчика ответили на вопрос о виновных

Родители задохнувшегося в Нижнем Новгороде мальчика возложили вину на детсад

Родители задохнувшегося в Нижнем Новгороде трехлетнего детсадовца возложили вину в произошедшем на дошкольное учреждение. Об этом они заявили РЕН ТВ.

Журналистке телеканала удалось обратиться к супругам, когда они выходили с территории дошкольного учреждения. «Садик», — ответила мать мальчика на вопрос от том, кто, по их мнению, виновен в трагедии. С этим согласился и отец мальчика.

Ранее глава городского департамента образования Владимир Радченко рассказал, что в момент прогулки с детьми находилась воспитательница, работающая в детсаду с 2019 года. По его словам, женщина имеет хорошие отзывы от родителей и коллег. Педагог пока не уволена и не отстранена.

О трагедии, произошедшей с трехлетним мальчиком на горке в детсаду в Нижнем Новгороде, стало известно 2 декабря. По версии следствия, ребенок зацепился одеждой за конструкцию, что привело к удушению. Дошкольник не выжил. Где конкретно в этот момент находилась воспитательница, не уточняется.