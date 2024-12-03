Раскрыты подробности о воспитателе задохнувшегося на горке в Нижнем Новгороде детсадовца

В момент смерти ребенка в детсаду Нижнего Новгорода с детьми гулял один педагог

В момент смерти трехлетнего мальчика в детском саду Нижнего Новгорода с малышами гуляла одна воспитательница. Она работает в дошкольном учреждении с 2019 года и имеет первую квалификационную категорию. Подробности о педагоге раскрыл глава городского департамента образования Владимир Радченко в беседе с NewsNN.

По его словам, на данный момент женщина не осуществляет свои обязанности, отказавшись от них по собственному желанию на основании заявления. При этом педагога не отстраняли от должности. Жалоб на роботу сотрудницы детского сада не поступало, а коллеги и родители отзываются о ней положительно.

Радченко добавил, что на территории детсада были установлены игровые конструкции, соответствующие всем требованиям. Кроме того, руководство дошкольного учреждения подтвердило наличие документов на оборудование.

Издание подчеркнуло, что заведующая детсада находится в постоянном контакте с семьей мальчика. Она выполняет свои обязанности и сотрудничает со следствием.

О смерти трехлетнего мальчика на горке в детсаду в Нижнем Новгороде стало известно 2 декабря. Как выяснилось, ребенок зацепился одеждой за конструкцию, что привело к удушению.

В январе 2023 года аналогичный случай произошел в детском саду Екатеринбурга. Как показали записи с камер наблюдения, воспитанница учреждения поднялась на горку и спустила ноги, после чего перевернулась и свесилась, оставив голову на лестнице. Пытаясь освободиться, она зацепилась шарфом за конструкцию. В результате полученных увечий дошкольница впала в кому. Спасти ее не удалось.