Сотрудникам российской рыбодобывающей компании дали срок за избиения матросов

Во Владивостоке избивавших матросов добытчиков рыбы отправили в колонию

Во Владивостоке пять работников российской рыбодобывающей компании получили сроки от 3,4 до 4,2 года колонии общего режима за регулярные избиения матросов. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает newsinfo.

Как установил суд, мужчины жестоко обходились с членами экипажа на рыболовецких судах, работавших в Беринговом море. Издевательства продолжались с 2017 по июль 2021 года во время промысла. Помимо физического насилия матросов регулярно лишали свободы.

9 июля в Усть-Большерецке суд приговорил к 11 годам лишения свободы 37-летнего моряка, устроившего жестокое кровопролитие на борту судна.