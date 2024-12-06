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08:08, 6 декабря 2024Силовые структуры

Сотрудникам российской рыбодобывающей компании дали срок за избиения матросов

Во Владивостоке избивавших матросов добытчиков рыбы отправили в колонию
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Во Владивостоке пять работников российской рыбодобывающей компании получили сроки от 3,4 до 4,2 года колонии общего режима за регулярные избиения матросов. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает newsinfo.

Как установил суд, мужчины жестоко обходились с членами экипажа на рыболовецких судах, работавших в Беринговом море. Издевательства продолжались с 2017 по июль 2021 года во время промысла. Помимо физического насилия матросов регулярно лишали свободы.

9 июля в Усть-Большерецке суд приговорил к 11 годам лишения свободы 37-летнего моряка, устроившего жестокое кровопролитие на борту судна.

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