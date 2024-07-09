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13:24, 9 июля 2024Силовые структуры

Российского моряка осудили на 11 лет за кровопролитие на борту судна

На Камчатке осудили на 11 лет моряка, устроившего кровопролитие на борту судна

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Усть-Большерецке суд приговорил к 11 годам лишения свободы 37-летнего моряка, устроившего жестокое кровопролитие на борту судна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Камчатского края.

По данным ведомства, в августе 2023 года пьяный моряк на борту маломерного судна в Соболевском районе поссорился с капитаном и матросом. Он разозлился на них и решил отомстить. Ночью осужденный избил коллегу, а рано утром ударил своего начальника в живот острым предметом. Раненых доставили в больницу, но спасти удалось только капитана.

Отмечается, что моряк не признал вину.

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и пункта «з» части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Мурманской области суд рассмотрит дело мужчины, избившего знакомого и расправившегося с ним.

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      Екатерина Кашурникова
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