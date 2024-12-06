Создана первая в мире алмазная батарея на основе углерода-14

Ученые и инженеры из Бристольского университета и Управления по атомной энергии Великобритании (UKAEA) создали первую в мире алмазную батарею на основе углерода-14. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Алмазная батарея основана на использовании радиоактивного распада углерода-14, период полураспада которого составляет 5700 лет. Она работает по принципу преобразования энергии, аналогичному солнечным панелям, но вместо фотонов использует электроны, высвобождающиеся в результате радиоактивного распада. Этот процесс обеспечивает генерацию низких, но стабильных уровней мощности, достаточных для множества приложений.

Для создания батареи была разработана установка плазменного осаждения, позволяющая выращивать алмазы в лабораторных условиях. Эта технология применяется для безопасного заключения углерода-14 в структуру искусственного алмаза, предотвращая утечку радиации. Работа над установкой велась в кампусе UKAEA в Калхэме, где исследователи объединили знания о термоядерной энергии с инновациями в области материаловедения.

Полученные результаты открывают широкие перспективы применения алмазных батарей. Например, они могут использоваться в медицинских устройствах, таких как кардиостимуляторы или слуховые аппараты, минимизируя необходимость замены батарей и уменьшая стресс пациентов. Кроме того, такие батареи пригодны для эксплуатации в экстремальных условиях, включая космос, где замена источников энергии часто невозможна.