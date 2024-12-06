Спрос россиян на поездки в Грузию упал из-за массовых беспорядков в стране

АТОР: продажи туров в Грузию замедлились из-за беспорядков в стране

Спрос российских туристов на поездки в Грузию упал из-за массовых беспорядков в стране. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, массовых аннуляций и переносов бронирований нет, но продажи туров замедлились. «Если ситуация не стабилизируется, путешественники, у которых есть возможность отказаться от поездки в Грузию без потерь или с минимальными издержками, начнут это делать», — отметил вице-президент организации по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Представитель АТОР заявил, что заменить грузинское направление другим непросто. Однако, как указал эксперт, и реализовать туристический потенциал закавказской республики из-за сложившейся политической обстановки практически невозможно.

Ранее стало известно, что ни одного случая нападения на российских туристов в Грузии зафиксировано не было. Безопасность турпоездок в эту страну для соотечественников оценил вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Эксперт отметил, что сейчас в республике находятся как минимум 15 тысяч отечественных путешественников.