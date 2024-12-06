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13:23, 6 декабря 2024Путешествия

В России оценили безопасность турпоездок в Грузию

Эксперт Мкртчян: случаев нападения на россиян в Грузии зафиксировано не было
Алина Черненко

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Ни одного случая нападения на российских туристов в Грузии зафиксировано не было. Безопасность турпоездок в эту страну для соотечественников в беседе с Life.ru оценил вице-президент альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Эксперт отметил, что сейчас в республике находятся как минимум 15 тысяч отечественных путешественников. По его словам, для маленькой страны это огромное количество, и «если бы что-то случилось, было бы заметно».

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Собеседник издания также рассказал, что снижение спроса россиян на поездки в Грузию составляет около 12-15 процентов, и оно не связано с прямой угрозой для туристов. «Идет разделение сфер политического влияния, не более того», — подчеркнул Мкртчян.

В конце ноября россиян, находящихся в Грузии, призвали воздержаться от участия в любых акциях политического характера. Кроме того, их попросили соблюдать все необходимые меры безопасности и по возможности избегать мест массового скопления людей.

Ранее мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе заявил, что целью протестов в республике был государственный переворот. Он добавил, что в организациях и политических партиях, имеющих отношение к протестам, прошли обыски.

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