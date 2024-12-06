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16:31, 6 декабря 2024Экономика

Сильвестр Сталлоне обзавелся новым особняком

NYP: Сильвестр Сталлоне приобрел особняк в Хэмптонсе стоимостью $24,95 млн
Виктория Клабукова

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Голливудский актер и символ эпохи видеосалонов Сильвестр Сталлоне обзавелся еще одним особняком. Сделка обошлась почти в 25 миллионов долларов, пишет New York Post (NYP).

Договор ценой в 24,95 миллиона долларов был подписан дистанционно, без личного присутствия Сталлоне. Артист впервые побывал в стенах нового дома накануне — прежде он мог осмотреть его только через FaceTime по видеосвязи. Объект располагается в курортном районе Нью-Йорка Хэмптонс в миле от Атлантического океана. Сюда супруги Сталлоне и Флавин намерены приезжать периодически — у звездной пары также имеется усадьба в Палм-Бич стоимостью 35 миллионов долларов.

Лот представляет собой новостройку с ремонтом «под ключ». На тысячи с лишним квадратных метрах разместились восемь спален. Дом полностью меблирован, в нем нашлось месте дорогому антиквариату и предметам искусства. От других подобных объектов особняк выгодно отличают кессонные сводчатые потолки и арочные дверные проемы, благодаря которым комнаты наполняются воздухом и светом. Индивидуальность интерьеру придает двухуровневое фойе и лестницы. В гостиной оборудован дровяной камин, также в доме есть игровая комната и кинозал. Сам участок занимает полгектара. На заднем дворе обустроен просторный бассейн.

Ранее Сталлоне нашел покупателя для своего особняка в Калифорнии, продажа которого затянулась. Закрыв сделку на сумме в 17 миллионов долларов, актер не смог не то, что заработать на недвижимости, но даже вернуть вложенные деньги. Дом перешел в руки бывшего фронтмена группы Creedence Clearwater Revival Джона Фогерти.

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