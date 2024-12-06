Стало известно о продвижении ВС России в Торецке

Российская армия продвинулась в центре Торецка

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись в центре Торецка Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики смогли продвинуться в центре Торецка», — рассказал каналу боец ВС России.

Он добавил, что, помимо этого, подразделения Армии России развивают наступления к югу от города, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к городу резервы.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ «вцепились» в Торецк, перебрасывая в город новые части. Помимо этого, по его словам, украинская армия активно применяет беспилотники.

