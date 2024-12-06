Стало известно об атаке ВСУ на Крымский мост новейшим польским вооружением

Mash: ВСУ пытались атаковать Крымский мост новейшими польскими катерами «Гавия»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в пятницу, 6 декабря, пытались атаковать Крымский мост новейшими польскими безэкипажными катерами (БЭК) «Гавия». Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Отмечается, что морские дроны поступили в ВСУ почти сразу после испытаний в польской Гдыне, состоявшихся 18 ноября.

Кроме БЭК «Гавия» в атаке принимали участие катера Magura-V5 и Sea Baby, — по плану ВСУ до Крымского моста должны были дойти не менее десяти БЭК. Однако все катера были уничтожены российскими военными.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что 6 декабря с 7:00 до 12:00 авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в акватории Черного моря шесть надводных беспилотников. Точное место уничтожения катеров не приводилось.