Украина выпустила по России безэкипажные катера

Минобороны России: в Черном море уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России шесть безэкипажных катеров. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 7:00 до 12:00 авиация Черноморского флота обнаружила и уничтожила в акватории Черного моря шесть надводных беспилотников. Район уничтожения дронов не раскрывается.

Ранее стало известно, что в ночь на 6 декабря авиация воздушно-космических сил России уничтожила шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Крыма. По неподтвержденным официально данным, их запустили из Одессы.

Кроме того, Минобороны сообщало, что минувшей ночью ВСУ выпустили по России 33 беспилотника. 14 дронов уничтожили над Воронежской областью, 11 — над Курской, 7 — над Белгородской и один — над Крымом. Кроме того, в Черном море были обезврежены два надводных дрона.