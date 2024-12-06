Shot: авиация ВКС РФ уничтожила шесть катеров ВСУ в акватории Крыма

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации (РФ) уничтожила шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Крыма за прошедшую ночь. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, все они были запущены из Одессы. Катера двигались в направлении Крымского полуострова. Они были замечены и ликвидированы.

Других деталей по ситуации Shot не привел.

До этого сообщалось, что FPV-дроны из Крыма за две недели уничтожили 70 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении.

Тогда подчеркивалось, что среди сожженных единиц техники ВСУ БМП Bradley и бронемашины «Казак».

Еще раньше экипаж российского вертолета Ка-52М поразил в приграничье Курской области украинские подразделения.