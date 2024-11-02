Экипаж российского вертолета поразил подразделения ВСУ в приграничье Курской области

МО РФ: экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ в приграничье Курской области

Экипаж российского вертолета Ка-52М поразил подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вертолетчики из смешанной тактической группы уничтожили технику и живую силу противника. После удара они выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек и вернулись на площадку вылета.

«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — добавили в Минобороны.

Ранее экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области. «Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве.