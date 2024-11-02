Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:28, 3 ноября 2024Россия

Экипаж российского вертолета поразил подразделения ВСУ в приграничье Курской области

МО РФ: экипаж Ка-52М поразил подразделения ВСУ в приграничье Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Экипаж российского вертолета Ка-52М поразил подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вертолетчики из смешанной тактической группы уничтожили технику и живую силу противника. После удара они выполнили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек и вернулись на площадку вылета.

«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — добавили в Минобороны.

Ранее экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в приграничном районе Курской области. «Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Выглядел измученным и напряженным». В США обратили внимание на состояние Зеленского на фоне неудач на фронте

      На Украине назвали самое опасное направление фронта

      В Раде заявили о тенденции к снижению темпов мобилизации на Украине

      Экипаж российского вертолета поразил подразделения ВСУ в приграничье Курской области

      Минобороны рассказало об уничтожении российским военным двух украинских БМП

      Трижды менявшая пол миллионерша продает последний замок Шотландии. В нем прятались от нацистов короли и спали студенты

      Тарасова ответила выступившей за ужесточение правил для россиян канадской фигуристке

      Футболисты «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку во время дерби

      Трамп предсказал США Великую депрессию при победе Харрис

      В ВСУ раскритиковали практику создания новых бригад

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше