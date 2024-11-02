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06:09, 2 ноября 2024Россия

Экипажи Су-25 уничтожили технику и личный состав ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/ РИА Новости

Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что в боях на территории Курской области участвуют лучшие бригады ВСУ. Также он отметил, что идея обмена части российского региона на украинские земли обречена на провал.

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