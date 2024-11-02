Экипажи Су-25 уничтожили технику и личный состав ВСУ в Курской области

Минобороны: Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили бронетехнику и личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что в боях на территории Курской области участвуют лучшие бригады ВСУ. Также он отметил, что идея обмена части российского региона на украинские земли обречена на провал.