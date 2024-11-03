Экипаж FPV-дронов из Крыма уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Курской области

FPV-дроны из Крыма за две недели уничтожили 70 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом сообщает командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, его слова приводит РИА Новости.

Среди сожженных единиц техники ВСУ БМП Bradley, бронемашины «Казак» и БМП Bradley. Авидзба отметил, что это удалось сделать одному экипажу.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ка-52М поразил в приграничье Курской области подразделения ВСУ. Пилоты уничтожили технику и живую силу противника.