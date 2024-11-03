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16:52, 3 ноября 2024Россия

Беспилотники уничтожили 70 единиц техники ВСУ на курском направлении

Экипаж FPV-дронов из Крыма уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Курской области
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

FPV-дроны из Крыма за две недели уничтожили 70 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении. Об этом сообщает командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, его слова приводит РИА Новости.

Среди сожженных единиц техники ВСУ БМП Bradley, бронемашины «Казак» и БМП Bradley. Авидзба отметил, что это удалось сделать одному экипажу.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ка-52М поразил в приграничье Курской области подразделения ВСУ. Пилоты уничтожили технику и живую силу противника.

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