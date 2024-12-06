Стивен Сигал сделал прогноз об отношениях США с Россией при Трампе

Стивен Сигал допустил улучшение отношений между США и Россией при Трампе

Американский актер и продюсер, спецпредставитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал сделал прогноз об отношениях США с Россией при Дональде Трампе. По его мнению, избранный президент Соединенных Штатов может помочь наладить отношения с РФ. Слова Сигала приводит ТАСС.

Он указал, что действующий глава государства Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен «не хотят иметь ничего общего с Россией ни в каком виде, ни в какой форме». «Они не хотят никакого общения. Им не нужны никакие дипломатические каналы», — добавил Сигал, отметив, что Трамп вряд ли мыслит в таком же ключе.

Актер также заявил, что многие американцы любят Россию, уважают ее и хотят с ней мирных отношений.

Ранее Стивен Сигал высказал уверенность, что РФ одержит победу в специальной военной операции (СВО) на Украине. Артист также подчеркнул, что считает себя русским и рассказал, что его предки были из России.