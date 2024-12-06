Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
23:18, 6 декабря 2024Культура

Стивен Сигал сделал прогноз об отношениях США с Россией при Трампе

Стивен Сигал допустил улучшение отношений между США и Россией при Трампе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Американский актер и продюсер, спецпредставитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал сделал прогноз об отношениях США с Россией при Дональде Трампе. По его мнению, избранный президент Соединенных Штатов может помочь наладить отношения с РФ. Слова Сигала приводит ТАСС.

Он указал, что действующий глава государства Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен «не хотят иметь ничего общего с Россией ни в каком виде, ни в какой форме». «Они не хотят никакого общения. Им не нужны никакие дипломатические каналы», — добавил Сигал, отметив, что Трамп вряд ли мыслит в таком же ключе.

Актер также заявил, что многие американцы любят Россию, уважают ее и хотят с ней мирных отношений.

Ранее Стивен Сигал высказал уверенность, что РФ одержит победу в специальной военной операции (СВО) на Украине. Артист также подчеркнул, что считает себя русским и рассказал, что его предки были из России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Восьмиклассник с ножом устроил резню в краснодарской школе. Он напал на учеников из-за песни Моргенштерна

      Стивен Сигал сделал прогноз об отношениях США с Россией при Трампе

      Дочь Тутберидзе и ее партнер получили худшие баллы в карьере

      Пострадавших при нападении в краснодарской школе выписали из больницы

      Байден испугался возмездия за помилование сына

      В нескольких регионах России перестали работать иностранные интернет-сервисы

      Джорджеску назвал отмену итогов выборов в Румынии госпереворотом

      Правительство ограничило ввоз работников из-за рубежа

      Российские военные выбили ВСУ из курского села Плехово

      Попавшего в рабство в Мьянме айтишника заставляли обманывать россиян за еду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше