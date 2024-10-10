Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:32, 10 октября 2024Культура

Стивен Сигал высказал уверенность в победе России в СВО

Американский актер Стивен Сигал заявил, что Россия победит в СВО

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Американский актер и продюсер, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал высказал уверенность, что Россия одержит победу в специальной военной операции (СВО) на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Артист подчеркнул, что считает себя русским. «Мои предки были из России. Я уверен, что главная причина, по которой мы победим, заключается в том, что мы правы. Я верю, что это война между добром и злом. Я верю, что Бог на нашей стороне. Вот почему мы победим», — сказал он в документальном фильме «Во имя справедливости».

Ранее Стивен Сигал заявил о готовности лично сражаться за Россию в рамках проведения спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Сербии подписал осуждающую Россию декларацию по Украине. О чем говорится в документе?

      В Сербии предотвратили попытку дискриминации русских

      В США признали проблемы Зеленского в дипломатии и на фронте

      В Windows 11 нашли неудаляемый мусор

      Стивен Сигал высказал уверенность в победе России в СВО

      Уехавшая из России блогерша заявила о разочаровании от эмиграции

      В США раскритиковали дипломатический подарок Путина на 75-летие дружбы России и КНР

      Более 20 россиян отказались пускать в одну страну Европы

      Главный мышелов Великобритании не захотел находиться в одном помещении с Зеленским

      Манул Тимофей из Московского зоопарка начал зажировку к зиме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше