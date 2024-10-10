Стивен Сигал выразил готовность сражаться за Россию на СВО

Актер Стивен Сигал заявил о готовности сражаться за Россию на СВО

Актер Стивен Сигал заявил о готовности лично сражаться за Россию в рамках проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

По словам артиста, через день после начала СВО он написал письмо президенту России Владимиру Путину. «И в письме я написал ему, что теперь мы увидим, кто наши настоящие соотечественники, кто наши друзья и кто наши враги. Я буду на стороне своего президента и буду сражаться на стороне своего президента», — заявил Сигал в документальном фильме «Во имя справедливости».

Ранее сообщалось, что Стивен Сигал посетил Донецкую народную республику, где встретился с пленными членами батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России).

До этого Сигал сообщил, что готовит документальный фильм о событиях в зоне СВО на Украине. В ленте будут содержаться доказательства того, что спецоперация «не была вторжением России, как говорят другие страны мира, в частности, представители НАТО и США». Он также выразил уверенность, что Россия одержит победу в военном конфликте.