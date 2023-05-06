Стивен Сигал рассказал о работе над документальным фильмом о спецоперации

Актер Стивен Сигал сообщил о работе над документальным фильмом о спецоперации на Украине

Актер и продюсер, спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал готовит документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. О работе над новым проектом он сообщил на пресс-конференции в Самаре, передает ТАСС.

«Сейчас в разработке [находится] документальный фильм про события, которые происходят в зоне СВО, поскольку я считаю, что это большая задача — показать нам и всему миру, что на самом деле происходит там, показать всю правду», — заявил Сигал.

По его словам, в ленте будут содержаться доказательства того, что спецоперация «не была вторжением России, как говорят другие страны мира, в частности, представители НАТО и США».

Сигал также рассказал, что побывал в горячих точках в зоне спецоперации и пообщался как с российскими, так и с украинскими солдатами. Как признался актер, для него «было шоком то, что украинцы считают, что у них нацистов нет».

Он выразил мнение, что большая часть информации о событиях на Украине публикуется в зарубежных СМИ людьми, которые никогда в этой стране не были. Актер предположил, что связанные со спецоперацией данные изданиям могут давать аналитические центры, которые находятся в США.

Ранее Сигал выразил уверенность, что Россия одержит победу в военном конфликте на Украине. Актер также подчеркнул, что Запад и НАТО вынудили Москву начать спецоперацию.